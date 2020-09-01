Экономим с прайс-агрегаторами: сколько денег можно сберечь, покупая в интернете?

На необъятных просторах Рунета интернет-магазины растут, будто грибы после дождя. И весьма вероятно, что интересующий вас товар в одном из них будет продаваться по акции, с существенной скидкой и т. д. Но без помощи сторонних ресурсов задача мониторинга всех интернет-магазинов выглядит непосильной. На помощь придут прайс-агрегаторы — сервисы, преследующие цель помочь покупателю совершать выгодные покупки.

Что такое E-Katalog?

E-Katalog — крупный прайс-агрегатор, услугами которого абсолютно бесплатно пользуются миллионы пользователей. Портал автоматически собирает информацию об ассортименте и расценках тысяч интернет-магазинов России, анализирует ее и отображает в удобном для потребителя виде.

Сколько можно сэкономить?

С помощью E-Katalog вы всегда можете увидеть, в каких именно магазинах доступен нужный вам товар и по какой цене он продается. Интересно, что в большинстве случаев разброс цен весьма значительный. Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров.

Один из самых функциональных смартфонов на рынке, Samsung Galaxy Note10 Plus 512GB, продается в интернет-магазинах по цене от 73 000 руб. до 81 000 руб.

За его «младшую» версию со 128 ГБ встроенной памяти, по данным E-Katalog, продавцы просят от 21 880 руб. до 36 000 руб. (данные на конец августа 2020 года).

Bluetooth-колонка JBL Charge 4 с водонепроницаемым корпусом и функцией Power Bank стоит в магазинах от 6 100 руб. до 12 700 руб.

Стоимость самого популярного холодильника на E-Katalog, LG GA-B509SMHZ, в разных маркетах колеблется в диапазоне от 32 900 руб. до 38 400 руб.

За недавно вышедший на российский рынок фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5 придется заплатить от 2 200 руб. до 4 000 руб.

Самые востребованные беспроводные наушники в линейке Apple (AirPods 2) обойдутся вам в сумму от 9 500 руб. до 23 00 руб.

Как видите, с помощью одного лишь умения выбирать наиболее выгодное предложение из доступных можно сэкономить больше, чем будет стоить сам товар. И с прайс-агрегатором E-Katalog делать это может каждый.

Как пользоваться порталом?

Если вы уже знаете, какой конкретно товар вам нужен, перейдите на E-Katalog и начните вводить его название в поле поиска. Выбрав из выпадающих вариантов нужный, вы окажетесь на странице товара, где будут указаны его подробные технические характеристики, а также отобразится окошко с указанием диапазона его стоимости в интернете. Кликнув на надпись «сравнить цены», вы увидите полный список продавцов и их расценки, которые ради удобства можно сортировать по увеличению или уменьшению. Отсюда же вы можете в один клик перейти на страницу товара в заинтересовавшем вас магазине.

В случае если вы пока еще не определились с выбором, E-Katalog поможет подобрать и сравнить модели, соответствующие вашим требованиям. Для этого удобно пользоваться меню подбора по параметрам — для каждой категории оно свое. В меню вынесены наиболее важные характеристики и качества изделий, позволяющие в считанные секунды сократить диапазон подбора из тысяч товаров до нескольких штук.

Чтобы сравнить характеристики похожих товаров, перейдите на главную страницу категории и установите галочки в поле «сравнить» для каждой интересующей вас модели. Внизу экрана появится оранжевая кнопка, нажав на которую вы увидите параметры товаров в удобной табличной форме.