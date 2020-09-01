Последние новости рубрики Общество
07 сентября 2020 14:37  [76] Несколько отделений налоговой службы в Нижегородской области закрываются с 1 октября
07 сентября 2020 14:17  [79] В добрые руки: нижегородское котокофе закрывается и раздает своих питомцев
07 сентября 2020 14:12  [81] Двух пострадавших в ДТП подростков отправили вертолетом в Нижний Новгород
07 сентября 2020 13:12  [141] Россия преодолеет пандемию коронавируса к следующему лету, - разработчик вакцины
07 сентября 2020 12:50  [371] Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 267 жителей Нижнего Новгорода
07 сентября 2020 12:33  [36406] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 7 сентября)
07 сентября 2020 11:59  [217] Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
07 сентября 2020 11:45  [122] Детский сад в Кузнечихе планируется построить к осени 2021 года
07 сентября 2020 11:43  [174] Школу в Выксе закрыли на карантин по коронавирусу
07 сентября 2020 11:06  [184] Здание УФСБ - дом купца Кузнецова в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2020 году
Общество

В добрые руки: нижегородское котокофе закрывается и раздает своих питомцев

07 сентября 2020 14:17  [79] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское котокофе "MURZIK" закрывается и раздает своих питомцев. Об этом сообщается в группе кафе в соцсети ВКонтакте.

"Если кратко, то: пандемия, истощение ресурсов финансовых, моральных, физических, принятие непростого решения двигаться дальше и делать добрые дела, любить кошек и помогать им, но уже в другом формате", - объяснило свое закрытие руководство котокафе.

Последний месяц сотрудники кафе активно занимаются пристраиванием питомцев в добрые руки. В настоящий момент в котокафе остались 10 котов и кошек.

"MURZIK" будет работать до 14 сентября. В эти дни нижегородцы могут прийти в котокафе и забрать к себе домой нового любимца. Все питомцы кафе стериализованы, обработаны от блох, глист и приучены к лотку.

Напомним, что котокафе открылось в Нижнем Новгороде в 2016 году. Оно работало в формате тайм-кафе, объединяя в себе клуб, арт-пространство и место, в котором кошки живут как дома, а посетители могут прийти к ним в гости.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph