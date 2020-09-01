В добрые руки: нижегородское котокофе закрывается и раздает своих питомцев Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское котокофе "MURZIK" закрывается и раздает своих питомцев. Об этом сообщается в группе кафе в соцсети ВКонтакте.

"Если кратко, то: пандемия, истощение ресурсов финансовых, моральных, физических, принятие непростого решения двигаться дальше и делать добрые дела, любить кошек и помогать им, но уже в другом формате", - объяснило свое закрытие руководство котокафе.

Последний месяц сотрудники кафе активно занимаются пристраиванием питомцев в добрые руки. В настоящий момент в котокафе остались 10 котов и кошек.

"MURZIK" будет работать до 14 сентября. В эти дни нижегородцы могут прийти в котокафе и забрать к себе домой нового любимца. Все питомцы кафе стериализованы, обработаны от блох, глист и приучены к лотку.

Напомним, что котокафе открылось в Нижнем Новгороде в 2016 году. Оно работало в формате тайм-кафе, объединяя в себе клуб, арт-пространство и место, в котором кошки живут как дома, а посетители могут прийти к ним в гости.