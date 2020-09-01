"Избирательные участки работают с соблюдением всех мер безопасности", - Маргарита Красилевская Политика

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская прокомментировала ход досрочного голосования в регионе по выборам депутатов всех уровней.

Сейчас в области ведется досрочное голосование. 13 сентября 2020 года на выборах в Единый день голосования в Нижегородской области будут задействованы 1 643 избирательных участка.

Все участки подготовлены с точки зрения соблюдения норм безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

"Избирательная комиссия Нижегородской области предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей и членов участковых избирательных комиссий. Участникам голосования измеряют температуру, выдают маски, перчатки. Каждый избирательный участок оснащен санитайзерами", - сказала Маргарита Красилевская.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора организована ежедневная влажная уборка и дезинфекция помещений для голосования, в них нанесена разметка сигнальными лентами", - добавила она.

Если избиратель не сможет по состоянию здоровья самостоятельно прибыть в помещение для голосования 13 сентября 2020 года, он сможет проголосовать на дому. Для этого необходимо написать заявление или обратиться устно в свою участковую избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования. Заявления можно подавать не позднее 14:00 13 сентября.

Напомним, в Единый день голосования избиратели Нижегородской области смогут принять участие в выборах депутатов регионального и муниципального уровней. Так, в Дзержинске пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания. Также в Единый день голосования на территории области пройдут муниципальные выборы в 26 муниципальных районах и 12 городских округах региона. Полностью будут избираться городские думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, городских округов город Бор, Кулебаки, Навашинский, Чкаловск.

Кроме того, 13 сентября пройдут выборы депутатов представительных органов власти первого созыва в 11 вновь образованных муниципальных округах.

Ранее сообщалось, что 23 апреля 2020 года на заседании Законодательного собрания Нижегородской области были приняты региональные законы о преобразовании 11 муниципальных районов Нижегородской области в муниципальные округа: Балахнинский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Ковернинский, Лысковский, Павловский, Починковский, Тоншаевский, Уренский. В одном муниципальном образовании состоятся выборы главы муниципального образования (Золинский сельсовет Володарского района).

В целом в области пройдут 172 муниципальные избирательные кампании, в ходе которых запланировано замещение 1 776 мандатов.