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Общество

Несколько отделений налоговой службы в Нижегородской области закрываются с 1 октября

07 сентября 2020 14:37  [84] Общество

Несколько отделений налоговой службы в Нижегородской области закрываются с 1 октября 2020 года. Об этом сообщили пресс-службе регионального УФНС.

Закрытие связано с сокращением рабочих мест в межрайонной ИФНС России №13. Отделы расположены в р.п. Тоншаево, Токино, Шаранге и в городе Ветлуге.

Налогоплательщиков будут обслуживать в Урене по адресу: ул. Ленина, 86.

Также с 1 октября закрываются рабочие места межрайонной ИФНС России №8, расположенные в р.п. Варнавино, р.п. Воскресенское и р.п. Красные Баки. 

Налогоплательщиков будут принимать в Семенове по адресу: пл. Ленина, 2, офис 1.

Кроме того, получить услуги налоговой службы можно в территориальных многофункциональных центрах. В настоящий момент в МФЦ гражданам доступно 20 услуг налоговой службы.

В управлении обратили внимание, что получить большинство услуг налоговой службы можно и без посещения инспекции, в электронном виде, с помощью более 50 интерактивных сервисов на официальном сайте ФНС России, либо через Портал государственных услуг

Получить консультации по вопросам налогообложения можно также по бесплатному телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Всю необходимую информацию о режимах работы территориальных налоговых органов Нижегородской области можно посмотреть на сайте ФНС России в разделе "Контакты".

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