Банк "Открытие" наградил победителей и гостей Пермского международного марафона Спорт

Банк "Открытие" наградил победителей и гостей Пермского международного марафона, где участвовали более 8 тысяч спортсменов. Общее количество гостей мероприятия превысило 15 тысяч человек, сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, 5 и 6 сентября в Перми прошел IV международный марафон, организованный при поддержке банка "Открытие". Участники соревновались на различных дистанциях: классический марафон - 42,195 км, полумарафон - 21,098 км, забег по шоссе на дистанцию 10,550 км, а также бег на дистанции 5 км, 3 км, 2 км и 200 метров (заезд на колясках) и детский забег. В частности, в марафоне приняли участие более 40 сотрудников банка в Перми, которые пробежали дистанции 3, 5, 10,550 и 21,098 км.

В этом году банк "Открытие" выступил генеральным спонсором детского забега. По его итогам 12 победителей и призеров в разных возрастных группах получили призы и подарки. Кроме этого, банк наградил двух самых возрастных участников марафона.

Для гостей мероприятия также была организована интерактивная зона развлечений. За время работы ее посетили более 3 тысяч человек, которые фотографировались, принимали участие в различных состязаниях на силу и ловкость, участвовали в розыгрышах призов. Дети с удовольствием рисовали на раскрасках и общем баннере, получали в подарок сладости и воздушные шары. По итогам розыгрышей призы и сувениры от банка получили более 50 человек.

"Мы рады, что марафон вновь стал настоящим праздником спорта не только для города и края, но и страны в целом. Все больше и больше людей разного возраста принимают в нем участие, выходят на старт и доказывают себе и другим, что здоровый образ жизни – это оптимальный и осознанный выбор сегодняшнего дня. Наш банк планирует поддерживать спортивные и культурные события региона и в дальнейшем - ведь это в полной мере соответствует нашим ценностям", - отметила управляющий банком "Открытие" в Пермском крае Валентина Жильцова.