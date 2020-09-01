"Слияние сердец" теперь встречает посетителей парка "Семейное счастье" в пос.Ломовка Арзамасского района Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Благоустройство парка "Семейное счастье"завершилось в поселке Ломовка Арзамасского района Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Благоустройство осуществлялось в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

"Целью национального проекта является создание комфортных территорий для отдыха, мест притяжений людей. Причем ключевым моментом является вовлечение жителей в эти процессы. Мы ежегодно проводим голосование и спрашиваем мнение людей о каждом проекте благоустройства. Практически ни одного общественного пространства в регионе не происходит без учета мнений граждан. Все мы понимаем: благоустроенные территории способствуют дальнейшему развитию городов и поселков. Поэтому данному направлению национального проекта уделяется особое внимание", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В парке был создан арт-объект "Слияние сердец", зона для фотосессии "Скамья влюбленных". Также на территории общественного пространства установили детский игровой комплекс, спортивные площадки с тренажерами для детей разных возрастов. Кроме того, появились воркаут-площадка и зона для проведения культурно-массовых мероприятий со сценой.

На благоустройство из федерального, областного и местного бюджетов направили 7 млн рубле й.

Как сообщил Глеб Никитин, всего в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется преобразить 129 общественных пространств и 118 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлено 1,5 млрд рублей.

Губернатор Нижегородской области не раз отмечал, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.