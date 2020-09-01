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Общество

Новому застройщику нижегородского ЖК "Солнечный" предложат компенсационные участки

07 сентября 2020 18:56  [62] Общество
проект ЖК Солнечный

проект ЖК Солнечный

Фото: соцсеть

Инвестору, пожелавшему достроить проблемный ЖК "Солнечный" в микрорайоне Верхние Печеры Нижегородского района Нижнего Новгорода, предложат компенсационные участки. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, такую информацию озвучил заместитель главы области Сергей Морозов.

Застройщиком данного ЖК выступает ООО "Вертикаль", которое прекратило строительство в апреле 2020 года. Как пояснил замгубернатора, сейчас перед застройщиком поставлена задача возобновить работы в кротчайшие сроки. Если этого не произойдет, то в отношении компании инициируют процедуру банкротства, а для жилого комплекса надут нового инвестора.

Сергей Морозов сообщил также, что 10 августа 2020 года было принято решение о включении домов ЖК "Солнечный" в реестр проблемных объектов.

Заместитель губернатора пояснил, что в случае привлечения нового инвестора власти предоставят ему в городе компенсационные участки. Уже есть компания, которая проявляет интерес к застройке.

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