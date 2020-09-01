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Общество

Интернет-банк "Открытия" занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank Markswebb в 2020 году

08 сентября 2020 09:41  [71] Общество

Фото: с сайта банка "Открытие"

Банк "Открытие" занял второе место в рейтинге Internet Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb. За год интернет-сервис "Открытия" поднялся на шесть позиций в категории Daily Banking и получил оценку 67,3. В категории Digital Office банк поднялся сразу на четырнадцать позиций и получил оценку 54,9, рассказали в пресс-службе банка.

Аналитики Markswebb отметили активную работу банка по развитию дистанционных каналов обслуживания. Так, в интернет-банке "Открытия" стали доступны инвестиционные продукты, переводы по Системе быстрых платежей, трансграничные переводы с карты на карту, расширенные возможности оплаты ЖКУ, появились аналитика личных финансов и история.

"Развивая направление Digital, на первое место мы поставили клиента и его потребности. Эта стратегия и позволила нам войти в тройку лидеров. За последний год мы проделали действительно большую работу, и нам приятно, что наши усилия получили высокую оценку. Мы полностью трансформировали команды разработки, запустили UX-исследования для проверки гипотез и клиентских потребностей при разработке продуктов. И, конечно, добавили в интернет-банк возможность реализовать как простые, но востребованные повседневные задачи, так и более сложные, которые раньше можно было решить только в офисе банка", - сказал директор департамента Digital банка "Открытие" Александр Пятигорский.

"Главная точка роста на будущий год — дальнейшая персонализация и рост качества сервиса, которые позволят нам не только полностью удовлетворять текущие потребности клиента, но и предвосхищать их", — подытожил Александр Пятигорский.

В ходе исследования эксперты оценивали функциональность и удобство интернет-банков 20 крупнейших российских кредитных организаций в двух категориях. Категория Daily Banking демонстрирует, насколько удобен интернет-банк для совершения повседневных операций, таких как проверка баланса, совершение платежей и переводов, погашение задолженности и другое. Digital Office показывает, насколько доступны в интернет-банке более сложные операции, которые обычно требуют визита в офис. Например, открытие и закрытие продуктов, получение официальных справок, инвестиции и страхование.

Во время исследования каждый интернет-банк, в том числе "Открытие", тестировали минимум 5 респондентов, которые раньше им не пользовались. Также специалисты агентства опросили активных пользователей интернет-банка и экспертов, которые следят за развитием индустрии интернет-банкинга.

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