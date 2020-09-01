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Бизнес

НБД-Банк профинансировал лизинговые проекты на сумму более 350 млн рублей

08 сентября 2020 11:15  [76] Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

В конце лета в НБД-Банке подвели итоги работы по предоставлению лизинговых услуг предпринимателям с начала года. Всего было заключено сделок на 352 млн рублей. Одним из самых востребованных продуктов стал лизинг оборудования, далее по популярности - лизинг спецтранспорта и самоходных машин, отметили в пресс-службе банка.

"НБД-Банк более 16 лет занимается предоставлением лизинговых услуг предпринимателям напрямую без посредников. Цифры статистики свидетельствуют о популярности данного продукта НБД-Банка среди предпринимателей. С начала года величина лизингового портфеля достигла 520 млн рублей, прирост на 4,2% и положительная динамика продолжается. Лизинг в НБД-Банке – это удобный график лизинговых платежей, предусматривающий особенности бизнеса лизингополучателя, предоставление лизинга на длительный срок – до 5 лет, отсутствие необходимости страхования приобретаемого оборудования, возможность полного досрочного выкупа предмета лизинга и приобретение имущества напрямую у зарубежных поставщиков", – сказал начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

Подробнее о преимуществах лизинга в НБД-Банке по ссылке.

Напомним, по версии рейтингового агентства "Эксперт РА" НБД-Банк вошел в топ-100 по объему лизингового портфеля, занял 67 место по количеству заключенных сделок, 61 место по количеству клиентов и 31 место в Приволжском федеральном округе по объему профинансированного нового бизнеса. НБД-Банк занял 23 место по лизингу машиностроительного оборудования по итогам прошлого года.

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