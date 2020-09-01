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Экономика

Нижегородским судебным приставам запретили выходить в рейды по квартирам должников

08 сентября 2020 11:17  [82] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Судебным приставам в этом году запретили посещать должников в квартирах в случае наложения ареста на бытовые предметы. Об этом сообщил главный судебный пристав Нижегородской области Леонид Морковкин на пресс-конференции 8 сентября 2020 года.  

Это временная мера, связанная с распространением коронавирусной инфекции, отметил он. Запрет действует до 31 декабря включительно, после чего будет принято новое решение на следующий год. 

Также в период пандемии, до начала снятия ограничений, судебные приставы не принимали население и не выходили в массовые рейды. Нижегородцам приходилось подавать заявление либо через портал госуслуг, либо оставлять его в специальных боксах - в отделах УФССП.

Затем были открыты приемы по электронной записи на сайте регионального УФССП России. Как сообщил Леонид Морковкин, через интернет-приемную было подано более 10 тысяч обращений. Некоторые вопросы, касающиеся погашения долгов, были рассмотрены в течение суток.

Леонид Морковкин также сообщил, что в текущем году было начато на 123 тысячи производств больше, чем в прошлом году. Судебные приставы провели взысканий более чем на 21 млрд рублей.

Больше всего взысканий происходит по алиментам. В настоящий момент с должников собрано более 3 млрд рублей.

Кроме того, в работе 230 исполнительных производств по выплате зарплат, 220 из них касаются компаний-банкротов.

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