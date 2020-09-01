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Спорт

Открытие Private Banking стал партнером благотворительного теннисного турнира Bosco Friends Open

08 сентября 2020 11:56  [54] Спорт

Второй благотворительный теннисный турнир состоялся 5-6 сентября в Москве в Лужниках. Он был приурочен сразу к двум праздникам - Дню города Москвы и Международному дню благотворительности. Открытие Private Banking банка "Открытие" выступил в качестве партнера турнира, который провели Фонд "Друзья" и компания Bosco di Ciliegi. Об этом сообщили в пресс-службе банка "Открытие".

Участниками турнира стали легенды российского тенниса Анастасия Мыскина, Мария Кириленко, Елена Веснина, Игорь Куницын, Екатерина Макарова, звезды телевидения и медиаиндустрии, а также известные бизнесмены. Владимир Познер, Ксения Соловьева, Константин Богомолов, Михаил Бройтман и многие другие объединились в пары со знаменитыми теннисистами и сыграли в поддержку фонда "Друзья".

Ведущим звездного турнира Bosco Friends Open в этом году стал председатель попечительского совета фонда "Друзья" Иван Ургант.

Для многих гостей турнир стал первым долгожданным, а потому особенно душевным и радостным поводом для большой встречи с друзьями после затяжной паузы в изоляции из-за пандемии коронавируса.

При поддержке Открытие Private Banking в специальной charity-зоне фонда "Друзья" для гостей была организована беспроигрышная благотворительная лотерея с главным призом – эксклюзивным чемоданом TUMI знаковой модели 19 Degree, вручную расписанным известным российским стрит-арт художником Анатолием AKUE специально для "Друзей".

Участники лотереи делали добровольные благотворительные взносы, крутили колесо фортуны и получали призы от партнеров – сертификаты на консьерж-сервис от Банка "Открытие", корзины свежих фруктов от Усачевского рынка, коньяк Martell, сертификаты в кинотеатр "Москва", кулинарную школу Novikov School и салоны красоты Aldo Coppola. А двум самым финалистам лотереи уже в конце вечера Иван Ургант лично вручил яркие чемоданы TUMI и пожелал не менее ярких путешествий.

Итоги благотворительной лотереи озвучил глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, торжественно вручив представителям фонда "Друзья" чек на 1 млн 16 тысяч рублей. Всего по итогам мероприятия в поддержку фонда было выручено свыше 5 млн рублей.

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