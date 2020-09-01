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Общество

Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем

08 сентября 2020 12:39  [94] Общество

Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщается на сайте министерства труда и соцзащиты России.

В частности, подготовлен проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, отметили в министерстве. Проект размещен на портале для общественного обсуждения.

Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря 2021 года соответственно.

Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. 

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