Один человек погиб и четверо пострадали в лобовом ДТП под Лысково

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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП, которое произошло в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.
ДТП произошло ранним утром 7 сентября на трассе Москва - Уфа, когда 36-летний водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗель.
В результате водитель легковой машины погиб. В автомобиле находились еще три женщины и мужчина, все ровесники водителя. Двоих их них пришлось госпитализировать с переломами различных частей тела, еще двоих — после осмотра медиками отпустили домой, поскольку ранения были средней степени тяжести.
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