Один человек погиб и четверо пострадали в лобовом ДТП под Лысково Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП, которое произошло в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло ранним утром 7 сентября на трассе Москва - Уфа, когда 36-летний водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗель.

В результате водитель легковой машины погиб. В автомобиле находились еще три женщины и мужчина, все ровесники водителя. Двоих их них пришлось госпитализировать с переломами различных частей тела, еще двоих — после осмотра медиками отпустили домой, поскольку ранения были средней степени тяжести.