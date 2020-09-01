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Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали в лобовом ДТП под Лысково

08 сентября 2020 12:43  [74] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП, которое произошло в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

ДТП произошло ранним утром 7 сентября на трассе Москва - Уфа, когда 36-летний водитель Hyundai не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ГАЗель.

В результате водитель легковой машины погиб. В автомобиле находились еще три женщины и мужчина, все ровесники водителя. Двоих их них пришлось госпитализировать с переломами различных частей тела, еще двоих — после осмотра медиками отпустили домой, поскольку ранения были средней степени тяжести.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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