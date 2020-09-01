Актуальные тенденции в мире диванов: модные тренды предметов интерьера

Интерьерная мода капризна и изменчива. Вот уже несколько лет основной тенденцией в дизайне интерьеров является персонализация пространства. Уже в прошлом остались те времена, когда в моде был выверенный по всем канонам правильный стиль. Основными направлениями дизайна 2020 являются: уют и близость к природе. Жители больших городов устали от каменных джунглей и хотят приспособить свое жилище к своему жизненному ритму с удобством и комфортом.

Общая эстетика дома полностью зависит от правильно выбранных акцентов. Центральное место в ней занимает мягкая мебель. Самым популярным видом остается кожаный диван, который является главным предметом интерьера.

Виды диванов

Раскладывающиеся модели зарекомендовали себя как самые популярные среди потребителей.

Диваны трансформеры позволяют в себе хранить вещи и при этом экономить пространство. Особенно удобны в малогабаритных квартирах.

Классические диваны с различными элементами декора сохраняют ведущие позиции в моде.

Диван-книжка оснащен надежным механизмом раскладывания. Компактный и удобный для отдыха.

В моду вернулись многофункциональные угловые диваны. Они акцентируют на себе внимание и зонируют пространство.

Кушетки - предназначены для отдыха одного человека.

Фешенебельные роскошные диваны.

Еврокнижка, пользуется большим успехом, так как занимает мало места и оснащена внутренним ящиком.

Модель тик-так имеет своеобразную систему трансформации.

Особое внимание уделяется цветовой палитре. Цвет дивана обычно подбирается в зависимости от вкусов и предпочтений хозяев.

Популярные цвета и оттенки:

Классические цвета: беж, коричневый, горчичный, строгие оттенки серого и другие.

Пастельные сдержанные оттенки: лимонный, нежно-розовый, бледно-голубой.

Смелые яркие цвета в приоритете у дизайнеров. Такая мебель является акцентом в общей композиции интерьера.

Диван - важная часть мебели, предназначенная для обустройства квартиры, именно он создает уютную и комфортную обстановку в комнате. При его выборе следует учитывать ряд критериев: гармоничное сочетание с общей композицией интерьера, многофункциональность, внешний вид, наличие аксессуаров и дополнительных деталей в устройстве конструкции.

Если вы хотите, чтобы ваше помещение радовало глаз и соответствовало актуальным тенденциям моды, приобретать дизайнерские предметы интерьера лучше в магазинах известного бренда косморелакс. Вдохновением для них служат потрясающие работы от самых известных мировых дизайнеров.

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