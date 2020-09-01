Актуальные тенденции в мире диванов: модные тренды предметов интерьера

Интерьерная мода капризна и изменчива. Вот уже несколько лет основной тенденцией в дизайне интерьеров является персонализация пространства. Уже в прошлом остались те времена, когда в моде был выверенный по всем канонам правильный стиль. Основными направлениями дизайна 2020 являются: уют и близость к природе. Жители больших городов устали от каменных джунглей и хотят приспособить свое жилище к своему жизненному ритму с удобством и комфортом.
Общая эстетика дома полностью зависит от правильно выбранных акцентов. Центральное место в ней занимает мягкая мебель. Самым популярным видом остается кожаный диван, который является главным предметом интерьера.
Раскладывающиеся модели зарекомендовали себя как самые популярные среди потребителей.
Особое внимание уделяется цветовой палитре. Цвет дивана обычно подбирается в зависимости от вкусов и предпочтений хозяев.
Диван - важная часть мебели, предназначенная для обустройства квартиры, именно он создает уютную и комфортную обстановку в комнате. При его выборе следует учитывать ряд критериев: гармоничное сочетание с общей композицией интерьера, многофункциональность, внешний вид, наличие аксессуаров и дополнительных деталей в устройстве конструкции.
Если вы хотите, чтобы ваше помещение радовало глаз и соответствовало актуальным тенденциям моды, приобретать дизайнерские предметы интерьера лучше в магазинах известного бренда косморелакс. Вдохновением для них служат потрясающие работы от самых известных мировых дизайнеров.
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