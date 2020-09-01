Что такое "магнит" и где его используют?

Магнит – это тело, которое может притягивать предметы из железа или стали. У него есть и другая способность – он может и отталкивать предметы. Происходит это благодаря магнитному полю.

К примеру, у постоянных магнитов магнитное поле создается электрическими микротоками. Согласно гипотезе Ампера, микротоки перемещаются внутри молекул какого-то вещества.

Силовые линии проходят с одного магнитного полюса (южного) и выходят в другом (северном).

Росмагнит предлагает своим клиентам качественные магниты для любых целей.

Какими бывают магниты?

Все магнитные тела можно разделить на три типа:

Постоянные; Электромагниты; Временные.

Магнитные тела постоянного типа

Этот тип самый распространенный. Это те тела, которые мы привыкли видеть и использовать.

Их постоянство заключается в том, что они всегда намагничены и не зависят от магнитного поля.

У каждого типа есть свои характеристики, которые очень важно знать, чтобы при выборе не совершить ошибку. Свойства постоянного магнитного тела заключаются в том, что они могут легко размагничиваться и снова намагничиваться.

Магнитные тела временного типа

Этот вид магнитов отличается от предыдущего тем, что "работает" только в том случае, если его поместить в сильное магнитное поле. Как только магнитное тело из него извлекут, он тут же теряет свою намагниченность.

К примеру, гвозди или зацепки. Сюда же можно отнести и другие металлические предметы, которые производят из так называемого «мягкого» металла.

Электромагниты: все, что нужно о них знать

Электромагниты представляют собой витки провода, которые намотаны на каркас. В роли магнита выступает железный сердечник. Однако, «работать» он начинает только в том случае, если по проводам начинает идти ток.

Что касается силы и полярности, то они во многом зависят от направления тока и изменений его величины.

Где их используют: сферы применения?

Сфера использования магнитов широкая. Используют их для поднятия металлических предметов, их удержания, перемещения и разделения. Нужны они и для того, чтобы преобразовать электрическую энергию в механическую и наоборот.

Магниты можно встретить в:

Наушниках;

Вентиляторах;

Мобильных телефонах;

Холодильниках;

Посудомоечной машине;

Телевизоре;

Игрушках;

Электрической зубной щетке.

Этот список можно продолжать долго, т.к. благодаря магниту осуществляется работа приборов, которыми ежедневно пользуется человек.

Не обойтись без магнита и в сфере автомобилестроения. В машине магниты установлены практически везде. Например, в стартере, генераторе, вентиляторе, насосе, датчиках, стеклоподъемниках, блокираторах, которые установлены на дверях.

Не стоит забывать и о том, что магнит используется и в медицине.

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