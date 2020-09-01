Пожар произошел в общежитии НГЛУ Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар произошел в общежитии Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) им. Добролюбова. Как сообщили в региональном МЧС, информация о возгорании в здании общежития по адресу: ул. Б. Печерская, 36 поступила 8 сентября в 12:47.

Подразделения выехали к месту вызова по рангу пожара № 2. Возгорание ликвидировано на площади 2 кв.м.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 62 человека, в том числе 45 сотрудников МЧС.

Причина пожара устанавливается.