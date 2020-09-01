Пожар произошел в общежитии НГЛУ

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Пожар произошел в общежитии Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) им. Добролюбова. Как сообщили в региональном МЧС, информация о возгорании в здании общежития по адресу: ул. Б. Печерская, 36 поступила 8 сентября в 12:47.
Подразделения выехали к месту вызова по рангу пожара № 2. Возгорание ликвидировано на площади 2 кв.м.
Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
Для ликвидации последствий пожара привлекались 62 человека, в том числе 45 сотрудников МЧС.
Причина пожара устанавливается.
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