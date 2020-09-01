Четыре из 19 участков дорог, планируемых к ремонту, приняты в эксплуатацию в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации города

Четыре из 19 участков дорог, планируемых к ремонту, приняты в эксплуатацию в Нижнем Новгороде по данным на сентябрь. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев.

По его словам, всего на текущий момент в городе капитально отремонтировано около 300 тысяч кв. метров дорожного полотна – это 84% от плана на год.

Юрий Шалабаев обратился к нижегородцам с просьбой фиксировать, если подрядчики грубо нарушают технологии, и сообщать об этом в администрацию города, в том числе через официальные аккаунты в социальных сетях. При нарушении технологий подрядчики будут привлечены к ответственности.