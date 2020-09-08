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Происшествия

Семеро рабочих пострадали при падении строительных лесов в Нижнем Новгороде

08 сентября 2020 15:56  [94] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Семеро рабочих пострадали при падении строительных лесов на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде 8 сентября 2020 года. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По предварительным данным, утром бригада рабочих устанавливала крепежные элементы по фасаду девятиэтажного строительного объекта. Около 10:00 металлические леса обрушились, и подрядные рабочие в возрасте от 21 до 42 лет упали на землю.

Согласно информации, они получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в областную больницу.

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