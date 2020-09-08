"Выбор своего депутата может значительно повлиять на развитие города", - Наталья Назарова Политика

Депутат Государственной Думы Наталья Назарова прокомментировала значимость голосования на выборах

"Меньше недели остается до Единого дня голосования – 13 сентября. Жители Нижнего Новгорода и отдельных районов области уже активно участвуют в избирательном процессе. Задача избирателей – проголосовать за такого человека, который будет представлять и отстаивать их интересы", - объяснила Наталья Назарова.

"Депутату приходится работать с предельно конкретными задачами: где-то нужна детская площадка, где-то требуется капитальный ремонт, где-то есть проблемы с отключениями электроэнергии и прочее. Депутат должен заниматься решением проблем школ, больниц и детских садов. Поэтому выбор своего депутата – это важный момент, который может значительно повлиять на развитие города", - считает она.

Депутат также добавила, что голосование должно проходить с учетом всех эпидемиологических требований.

"Особый режим готовности никто не отменял, поэтому важно, чтобы все меры предосторожности были соблюдены. У нас уже есть хороший опыт голосования по поправкам в Конституцию, когда на каждом участке выдавали средства индивидуальной защиты и ручки. Лично ходила на участок и проверила нововведения на себе", - сказала парламентарий.

"Кроме того, у нижегородцев существует возможность досрочного голосования. Кто-то в воскресенье работает, многие находятся за городом, на даче или в отпуске, и не у каждого есть возможность прийти именно 13 сентября на избирательный участок. Предварительное голосование - это весьма удобная форма волеизъявления граждан и, самое главное, реализации их избирательного права", - подытожила Наталья Назарова.