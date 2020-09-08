"Технические средства, применяемые на выборах, делают прозрачным процесс подсчета голосов", - Маргарита Красилевская Политика

Фото: Александр Воложанин

"Технические средства, применяемые на выборах, делают прозрачным процесс подсчета голосов", - отметила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская, говоря о технологиях, которые будут применяться на выборах депутатов разных уровней в Нижегородской области.

В Единый день голосования 13 сентября будут задействованы 1 644 избирательных участка. На 229 из них планируется применение комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ): в Нижнем Новгороде – на 120, в Дзержинске – на 109.

"КОИБ - это современные технические средства, которые ускоряют подведение итогов выборов, позволяют избежать многих ошибок и делают прозрачным и ясным процесс подсчета голосов", - сказала Маргарита Красилевская.

Другие участковые избирательные комиссии Нижегородской области будут применять технологию изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом).

"Технология изготовления протоколов с QR-кодом облегчает процедуру введения протоколов в систему ГАС "Выборы". После сканирования кода данные автоматически вводятся в систему. Это также позволяет избежать ошибок, связанных с так называемым "человеческим фактором", большого количества неточностей при изготовлении протоколов, а также способствует ясности и четкости процесса подведения итогов выборов", - добавила Маргарита Красилевская.

Напомним, в Единый день голосования избиратели Нижегородской области смогут принять участие в выборах депутатов регионального и муниципального уровней. Так, в Дзержинске пройдут дополнительные выборы депутата областного Законодательного собрания. Также в Единый день голосования на территории области пройдут муниципальные выборы в 26 муниципальных районах и 12 городских округах региона. Полностью будут избираться городские Думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, г.о.г. Бор, Кулебаки, Навашинский, Чкаловск.

Кроме того, 13 сентября пройдут выборы депутатов представительных органов первого созыва в 11-ти вновь образованных муниципальных округах. 23 апреля 2020 года на заседании Законодательного собрания Нижегородской области были приняты региональные законы о преобразовании 11 муниципальных районов Нижегородской области в муниципальные округа: Балахнинский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Ковернинский, Лысковский, Павловский, Починковский, Тоншаевский, Уренский. В одном муниципальном образовании – выборы главы муниципального образования (Золинский сельсовет Володарского района).

В целом по области будет проведено 172 муниципальные избирательные кампании, в ходе которых будет замещено 1 776 мандатов.