Семь объектов благоустроили в Балахнинском районе по инициативе жителей в 2020 году Общество

Семь объектов благоустроили в Балахнинском районе по инициативе жителей в 2020 году Фото: пресс-служба правительства области

Семь проектов благоустройства реализовано в Балахнинском районе по программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Общая стоимость всех проектов – около 8,3 млн рублей.

Программа действует на территории Нижегородской области с 2013 года. Суть проекта — поддержка на конкурсной основе инициатив, предложенных и осуществляемых при широком участии и софинансировании со стороны населения.

Так, в Балахне жители дома №40 по улице Энгельса решили благоустроить придомовую территорию и подали заявку на участие в программе. Сейчас территория заметно преобразилась: заасфальтирован придомовой проезд, установлено ограждение газонов, урны, скамейки, обустроена парковка.

Также благодаря ППМИ заасфальтировали дороги на улицах Чехова и Пески в Балахне. В р.п. Большое Козино отремонтированы дороги на улицах Центральной и Куйбышева в п. Ляхово, участок дороги на ул. Чкалова, дорогу от водопропускного сооружения на р. Пыра до ул. Кирова в пос. Костенево.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркивает, что программа поддержки местных инициатив - это одна из самых эффективных программ, которую необходимо расширять и поддерживать.

"Такого рода механизмы мы тиражируем и через другие инструменты, которые уже не предполагают непосредственного участия жителей в финансировании проектов, но при этом учитывают их позицию относительно расходования бюджетных средств. Например, проект "Вам решать», по сути, вырос из программы ППМИ. И такого рода проекты инициативного бюджетирования мы будем в обязательном порядке расширять и поддерживать в дальнейшем», - добавил Глеб Никитин.

В 2020 году в Нижегородской области в рамках проекта по поддержке местных инициатив реализуется 467 программ на общую сумму субсидии из областного бюджета 363 млн рублей.

По состоянию на 3 сентября 2020 года, в регионе реализована 251 программа на территории 42 муниципальных районов и городских округов. По 194 программам заключены договоры с подрядчиками, на объектах выполняются строительно-монтажные работы или ведется подготовка к ним.