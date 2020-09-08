Сергей Кравцов и Глеб Никитин провели рабочую встречу в Москве Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 8 сентября провели рабочую встречу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как отметил Глеб Никитин, Нижегородская область является одним из регионов с максимальным участием в мероприятиях национального проекта "Образование", что позволяет осуществить комплексный подход к реализации задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Общий объем финансирования национального проекта в регионе в 2020 году превысил 2,2 млрд рублей.

"В частности, в 2020 году в рамках нацпроекта предусмотрено создание 2 875 новых учебных мест благодаря вводу в эксплуатацию четырех объектов. Так, 1 сентября открылась первая за 11 лет новая школа в Нижнем Новгороде. На базе более 40 школ в сельской местности и малых городах начинают работу центры цифрового и гуманитарного профилей. В рамках проекта "Школа полного дня" создано более 10 000 новых мест в учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных учреждениях. Это лишь некоторые мероприятия нацпроекта. Несмотря на непростые условия этого года, удалось выполнить все задуманное", - сказал Глеб Никитин.

Также Сергей Кравцов и Глеб Никитин обсудили опыт Нижегородской области в реализации проектов государственно-частного партнерства по строительству школ. Напомним, 1 июня 2020 года в Нижнем Новгороде состоялся старт строительства учебного комплекса нового формата "Школа 800".

"Нижегородская область набирает ощутимые темпы в развитии фактически всех уровней образования. Виден позитивный опыт региона и в создании новых мест, и в содержательных вопросах качества образования, - сказал Сергей Кравцов. - Особое внимание важно уделять сейчас ключевым задачам, поставленным президентом, включая контроль за обеспечением горячего питания учащихся младших классов, выплаты педагогам за классное руководство".

Как рассказал в ходе встречи Глеб Никитин, 9 сентября в Нижнем Новгороде стартует полуфинал конкурса "Большая перемена".

"От Нижегородской области было зарегистрировано более 23 тысяч участников, в полуфинал прошли 207 учащихся 9-11 классов. Это четвертый результат по стране. Именно Нижегородская область стала стартовой площадкой, с которой начинается открытие всех полуфиналов конкурса. Считаем очень важным реализацию таких инициатив и будем их поддерживать", - добавил губернатор Нижегородской области.