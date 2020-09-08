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Спорт

Воркаут-площадку открыли в Нижнем Новгороде

09 сентября 2020 09:17  [55] Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Воркаут-площадку для занятий спортом открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Площадка находится в Автозаводском районе, около дома № 1а по ул.Дружаева.

Комплекс включает набор уличных тренажеров, несколько рукоходов, турников, шведскую стенку, брусья. Спортивный инвентарь площадки позволяет тренироваться людям разного возраста и различного уровня физподготовки. Площадка расположена рядом с СШОР по самбо, что даст возможность юным спортсменам проводить тренировочные занятия на свежем воздухе. Один из самых титулованных нижегородских спортсменов, 7-кратный чемпион мира по самбо Раис Рахматуллин на церемонии открытия комплекса отметил, что подобные площадки вблизи спортивных учреждений дают дополнительные возможности для полноценных тренировок детей.

Площадка стала второй в регионе из 13, которые должны появиться до конца года. Первую недавно открыли в Сеченове (около ул.Школьной,12 в).

"В этом году мы продолжаем программу создания площадок для занятий спортом на территории жилых кварталов, рядом с учебными заведениями. В 2019-м в разных районах появилось 16 подобных воркаут-комплексов, в этом году планируем создать 13. Развитие инфраструктуры, обеспечение доступности спортивных объектов являются важными направлениями федерального проекта "Спорт – норма жизни". Он реализуется в рамках национального проекта "Демография", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. В нашем регионе существует немало программ, которые позволяют жителям заниматься спортом в непосредственной близости от дома. В нынешнем году это особенно актуально. Такие проекты помогают прививать любовь к физкультуре с юных лет, поэтому мы непременно будем их продолжать", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что в этом году в Нижегородской области также стартовал проект "Спорт в каждый двор", реализация которого предусматривает оборудование спортивных площадок в 15 муниципальных образованиях. Физкультурно-спортивные занятия с жителями будут проводить профессиональные инструкторы по спорту. Занятия проходят в Нижнем Новгороде - на территории школы №103 (ул. Верхнепечерская,10), и на Бору (около дома 6б по ул. Щербакова).

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