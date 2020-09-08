"Чем больше явка, тем объективнее результаты выборов", - Вадим Булавинов Политика

Депутат Государственной Думы РФ Вадим Булавинов прокомментировал важность предстоящих выборов депутатов регионального и муниципального уровней, которые состоятся в Единый день голосования – 13 сентября:

"Моя позиция по отношению к выборам не меняется долгие годы. Прежде, чем ругать того или иного депутата, говорить, что он мало делает, ответьте на вопрос: а лично Вы ходили голосовать? Очень часто жители игнорируют процесс голосования, а потом выражают недовольство народным избранником. И, наоборот, если человек отдал голос за кандидата, который в итоге победил на выборах, избиратель вправе и даже должен от него требовать плодотворной работы.

Опираясь на опыт многих избирательных кампаний, могу с уверенностью сказать: чем больше явка, тем объективнее, справедливее, честнее как сам процесс выборов, так и их результаты. Именно эта закономерность и должна быть главной мотивацией для нижегородцев прийти на избирательные участки. Тем более что формат досрочного голосования, который продлевает сам процесс на несколько дней, даёт возможность выразить свою позицию как можно большему числу людей.

Уверен, что и средства безопасности будут предусмотрены в полном объёме. За последние несколько месяцев этот процесс уже отработан и позволяет проводить такие процедуры, как голосование, с соблюдением всех необходимых эпидемиологических норм", - заявил Вадим Булавинов.