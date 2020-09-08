Один человек погиб на пожаре в Вознесенском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Один человек погиб на пожаре в Вознесенском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На момент прибытия пожарных вечером 8 сентября происходило открытое горение личного жилого дома и надворных построек. Пожар произошел в д. Букалей. Его удалось потушить в течение 25 минут.

Позднее, при разборе сгоревших конструкций на месте было обнаружено тело мужчины 1979 г.р., хозяина дома. Общая площадь пожара составила 96 кв.м. В настоящее время наиболее вероятно причиной пожара является - неосторожное обращение с огнем при курении.