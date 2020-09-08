Зачем проверять контрагента — как это сделать онлайн

Проверять контрагента перед началом сотрудничества, а также внимательно отслеживать все изменения, происходящие с его компанией, которые регистрируются в ЕГРЮЛ, совершенно необходимо по нескольким причинам.

Во-первых, вы будете уверены в том, что юридическое лицо, скорее всего, выполнит свои обязательства. Во-вторых, результаты тщательной проверки контрагента помогут вам доказать обоснованность выбора данного предпринимателя в качестве бизнес-партнера, в случае если у него начнутся неприятности с Федеральной налоговой службой или законом, и ФНС начнет проверять всех его партнеров.

На уровне налогового законодательства Российской Федерации термина «недобросовестный контрагент» не существует. При этом в судах часто появляются такие понятия, как «проблемный контракт» или «отсутствие должной осмотрительности».

Компании, которые используют для уклонения от налогов, наносят большой ущерб бюджету государства, то есть, простым гражданам. Из налогов происходит оплата всей социальной сферы и льгот.

Что означает неосмотрительность при выборе контрагента

Вы должны быть готовы подтвердить факт тщательной проверки фирм-контрагентов, проще всего это делать с помощью веб-сервисов для проверки юридических лиц онлайн. Это будет особенно актуально в случае возникновения у одного из ваших бизнес-партнеров неприятностей с ФНС или начала судебных разбирательств. В случае приглашения на беседу в Федеральную налоговую службу необходимо будет предоставить все необходимые бумаги.

Должная осмотрительность не считается проявленной в следующих случаях:

отсутствуют копии обязательных документов партнера (удостоверение личности директора компании и документов, дающих ему право вести финансово-хозяйственную деятельность, включая лицензии, разрешения и т.д.);

фирма была совсем недавно открыта;

учредитель, руководитель и юридический адрес относятся к категории «массовых»;

отсутствует информация о его складах, источниках товара и т.д.

Проверка бухгалтерской отчетности контрагента

На бухгалтерский баланс юридического лица также необходимо обратить самое пристальное внимание.

Во-первых, вы убедись, что компании сдают финансовые показатели вовремя, в установленные законом сроки, и нет пропущенных годов.

Во-вторых, если вы хотите сотрудничать с этой компанией, организация должна вести финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ, и сдавать по ней отчеты.

Стоит проверить средства, которые есть у компании в наличии. Если у нее маленький уставной капитал, большая кредиторская задолженность, а различных активов очень мало, необходимо задуматься о том, стоит ли давать ей денежные средства в кредит.

Меры предосторожности после проверки и выбора контрагента

Если вы проверили юридическое лицо, а также пришли к выводу, что директор и учредители не являются мошенниками, риски сведены к минимуму. Тем не менее, это не будет означать, что бизнес-партнер с гарантией 100% выполнит свои обязательства.

Сеть связей компаний напоминает паутину. Даже самый честный и платежеспособный предприниматель связан с другими юридическими и физическими лицами. Те, в свою очередь, с третьими и т.д. ФНС прослеживает эти цепочки для того, чтобы выявить предпринимателей и физических лиц, которые уклоняются от уплаты налогов или занимаются мошенничеством.

Если проверка юридического лица показала, что контрагент благонадежный, начинать сотрудничество стоит, руководствуясь следующими принципами:

полномочия подписантов (если директор не может лично присутствовать при заключении сделки, проверяйте лиц, которые подписывают с вами договор);

небольшие партии (не надо сразу начинать с дорогих заказов);

сверяйте расчеты (вы отследите, своевременно ли исполняются обязательства, а также это большой плюс перед ФНС, если вам нужно будет доказывать обоснованность выбора контрагента в будущем).

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