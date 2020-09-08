Развитие нижегородской транспортной системы обсудили Глеб Никитин и Игорь Шувалов Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов провели рабочую встречу в Москве и обсудили реализацию на территории региона инвестиционных проектов при поддержке государственной корпорации. В частности, речь шла о перспективах развития региона, модернизации транспорта на территории Нижегородской агломерации, сообщили в пресс-службе правительства региона 9 сентября 2020 года.

Как отметил Глеб Никитин, сотрудничество Нижегородской области и ВЭБ.РФ строится сейчас по нескольким важным направлениям: редевелопмент исторической части города, подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода, трансформация транспортной системы Нижегородской агломерации. В ходе встречи обсуждалась перспектива решения основных задач через механизм проектного управления.

"В июне 2019 года в рамках Петербургского экономического форума мы подписали комплексное соглашение о сотрудничестве. Сейчас можно с уверенностью сказать, что за прошедший год проделана большая совместная работа по подготовке к реализации конкретных мероприятий", – отметил Глеб Никитин.

"Нижний Новгород – исторически один из ключевых экономических центров страны. Комплексное решение транспортных проблем агломерации – это то направление, которое может существенно преобразить качество городской жизни. Сегодня мы обсудили целый ряд перспективных проектов", - прокомментировал Игорь Шувалов.

Одной из основных тем встречи стала трансформация транспортной системы Нижегородской агломерации. Как отметил губернатор Нижегородской области, ежегодно система общественного транспорта агломерации перевозит около 500 миллионов пассажиров при населении 1,7 млн человек. Обеспечение их быстрого и комфортного перемещения – приоритет региона.

"Совместно с ВЭБ.РФ была разработана стратегия развития транспортной системы. Одно из главных направлений – закупка нового подвижного состава - автобусов, трамваев, троллейбусов, а также модернизация трамвайной и троллейбусной инфраструктуры, в том числе строительство новых трамвайных линий. Осуществить трансформацию транспортной системы можно было бы с использованием механизма инфраструктурных облигаций", - сказал Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, совместно с ВЭБ.РФ планируется проведение работ по технико-экономическому обоснованию стоимости капитальных затрат на модернизацию инфраструктуры городского электротранспорта. По результатам данной работы будет существенно повышена точность разработанной финансовой модели проекта, что радикально упростит процесс привлечения потенциальных инвесторов и запуск концессионного соглашения на модернизацию городского электротранспорта Нижнего Новгорода, а также значительно повысит инвестиционную привлекательность и позволит в сжатые сроки выйти на подписание соглашения.

Также Глеб Никитин предложил совместно проработать возможность использования механизма инфраструктурных облигаций при строительстве новых станций метро.

Отметим, что команда из Нижнего Новгорода участвует в образовательной программе ВЭБ.РФ и бизнес-школы "Сколково" для 100 крупнейших российских городов, разрабатывает концепцию по созданию IT-города. К 2035 году нижегородские управленцы планируют создать в городе ряд IT-кластеров и выйти на масштабирование уникальных IT-продуктов и услуг благодаря усилению кооперации данного направления с другими отраслями, в том числе промышленностью. IT-кластеры будут включать научно-образовательные учреждения, бизнес-центры, рекреационные и парковые зоны. Реализовать проекты по созданию комфортных условий для развития IT-отрасли команда города планирует при поддержке ВЭБ.РФ.