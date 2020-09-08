Ряд объектов Дзержинска и Кстова не готовы к отопительному сезону Общество

Ряд нежилых и жилых объектов объектов Дзержинска и Кстова не готовы к новому отопительному сезону. В связи с этим нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" выражает озабоченность, отметили в пресс-службе компании.

Высока вероятность возникновения, не по вине теплоснабжающей организации, технологических отказов и аварийных ситуаций во внутридомовых системах отопления.

В число организаций, частично или полностью не выполнивших опрессовку, гидравлическую настройку внутридомовых систем отопления, промывку инженерных тепловых сетей в многоквартирных домах, по состоянию на 4 сентября этого года, входят: в Кстове и Кстовском районе - ООО УК "Феникс", ООО УК "ДомСервис", ООО "Коммунальные услуги"; в Дзержинске - ООО "УК "Управдом", ООО "Домоуправ", ООО "Дзержинская управляющая компания", ТСЖ "Свердловец", ТСЖ "Суворовский", ООО "УК Восход", МУП Прометей, ООО "Сервис-НН".

Помимо технических мероприятий к числу основных требований получения акта готовности к отопительному сезону является отсутствие задолженности за потребленные ресурсы. К числу тех, кто до настоящего времени не исполнил свои обязательства по своевременной оплате потребленных ресурсов, относятся: в г. Кстово и Кстовском районе – ТСН "Нефтехимик-11", ООО "Н Петрос", ПАО "Росбанк"; в г. Дзержинск - ООО "Дзержинская управляющая компания", ООО "УК "Управдом-Центр", ОАО "Мельзавод", ООО "Автоинвест".

Для получения от РСО акта проверки и осмотра технической готовности теплопотребляющей энергоустановки к отопительному сезону необходимо проведение всех технических мероприятий, а также погашение задолженности.

Общая сумма задолженности за тепловую энергию и горячую воду юридических лиц и физических лиц владельцев нежилых помещений перед ресурсоснабжающей организацией (РСО) по состоянию на 1 сентября 2020 года составляет 148 млн рублей.

"Призываю ответственные организации срочно провести необходимые мероприятия по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду, ведь пострадавшими в результате их бездеятельности могут оказаться жители, чего допускать никак нельзя. Обращаю внимание, что каждый житель может проверить свою управляющую компанию, направив в ее адрес письменный запрос о готовности многоквартирного дома к отопительному сезону", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.