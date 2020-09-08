Банк "Открытие" первым из банков включен в реестр пилотных площадок Агентства инноваций Москвы Общество

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Банк "Открытие" стал первым банком, который вошел в число площадок пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы для тестирования пилотных проектов в финансовой сфере. Авторы лучших инновационных решений получат возможность тестового внедрения своих проектов в промышленную эксплуатацию, отметили в пресс-службе банка.

Выступая на пленарной сессии бизнес-конференции "Пилотное тестирование инноваций в городе Москве", вице-президент, директор департамента ИТ стратегии, финансов и контроля банка "Открытие" Сергей Данилин отметил, что сейчас банк активно привлекает стартапы по трем ключевым направлениям:

- Привлечение клиентов и продажи (персонализация, скоринг, геймификация, распознавание эмоций, цифровой маркетинг);

- Обслуживание клиентов (улучшение клиентского опыта, биометрия, ЭЦП, распознавание речи, чат-боты);

- Оптимизация внутренних процессов (подбор и обучение персонала, распознавание документов, роботизация и выявление процессов).

В своих требованиях к стартапам банк придерживается разумных правил с учетом ограничений для компаний финансовой сферы. Банк может пилотировать только готовые решения российских юридических лиц, уже имеющих опыт внедрения своих продуктов в банках или финансовых организациях. Кроме того, банк учитывает срок работы компаний-партнеров на рынке, масштабы их бизнеса, наличие источников финансирования, стоимость реализации проекта для самой кредитной организации и средний срок окупаемости проекта при достижении поставленных целей.

По окончании пленарной сессии генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев вручил Сергею Данилину сертификат о включении банка "Открытие" в реестр площадок пилотного тестирования инновационных решений в соответствии с действующим постановлением Правительства Москвы "О проведении пилотных тестирований инновационных решений в городе Москве".

Подробную информацию о программе пилотирования банка можете найти здесь.