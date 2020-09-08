Более 200 нижегородцев участвуют в полуфинале конкурса "Большая перемена" Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Полуфиналы всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовали 9 сентября 2020 года. Первая серия полуфиналов проходит в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах (Нижегородской, Московской областях и Республике Крым). Торжественная церемония открытия полуфиналов конкурса состоялась одновременно в Нижегородской области, на площадке стадиона "Нижний Новгород", в Московской области, на площадке детского оздоровительного лагеря "Имени 28 Героев-Панфиловцев", и в Международном детском центре "Артек" в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородского региона.

Важность проведения такого масштабного события отметил губернатор Глеб Никитин.

"Мне очень приятно, что Нижегородская область стала стартовой площадкой первой серии полуфиналов конкурса вместе с Московской областью и Республикой Крым. Это заслуга наших школьников, которые показали один из лучших результатов в стране. В полуфинале примет участие более 1000 школьников из 14 субъектов Приволжского федерального округа, среди них – 207 нижегородцев", - сказал Глеб Никитин.

"Конкурс дает возможность каждому школьнику раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в разных направлениях, сделать выбор. Это чрезвычайно важно для определения профессии, а участники конкурса – это будущие студенты. Особая благодарность наставникам, которые работали вместе с ребятами", - добавил губернатор Нижегородской области.

Мероприятия полуфинала состоятся в помещениях стадиона "Нижний Новгород" с соблюдением все текущих санитарных требований. Формат проведения мероприятий полуфинала - выполнение школьниками конкурсных заданий, разработка и защита творческих проектов.

В полуфинале конкурса по Приволжскому федеральному округу примут участие 1103 школьников из 14 регионов: Кировской (15 человек), Нижегородской (207 человек), Оренбургской (47 человек), Пензенской (73 человека), Самарской (124 человека), Саратовской (72 человека), Ульяновской (46 человек) областей, Республики Башкортостан (121 человек), Марий Эл (24 человека), Мордовии (42 человека), Татарстана (73 человека), Удмуртии (98 человек), Чувашии (29 человек) и Пермского края (95 человек).