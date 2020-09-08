Контроль качества питания усилят в нижегородских школах и детсадах Общество

Фото: Александр Воложанин

Контроль качества продуктов питания планируется усилить в школах и детсадах Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 9 сентября 2020 года министр образования Нижегородской области Сергей Злобин и директор Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов подписали соглашение о взаимодействии.

Оно предусматривает решение системных задач, связанных с обеспечением здоровья и безопасности условий учебы школьников и труда работников сферы образования. Одно из направлений взаимодействия – проведение мониторинга качества продуктов питания, которые поступают в образовательные и дошкольные учреждения региона. К мониторингу планируется привлечь экспертов Нижегородского ЦСМ.

Как отметил губернатор, качеству питания в школах и детских садах необходимо уделять особое внимание.

"Именно дети являются главной ценностью государства, и наша задача – заботиться об их здоровье и благополучии. Важно, чтобы поставщиками продуктов питания в школы и детсады были прежде всего нижегородские производители, продукция которых соответствует национальным стандартам. Конечно, у каждого родителя возникает вопрос о том, чем кормят детей в образовательных учреждениях. Контроль за качеством должен быть постоянным и профессиональным. И соглашение позволит добиться именно такого результата", - сказал Глеб Никитин.

По словам директора ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Дениса Миронова, специалисты будут оценивать соответствие продуктов питания, поступающих в образовательные и дошкольные учреждения, установленным требованиям.

"Наша совместная задача – повышение качества и безопасности товаров и услуг. На базе центра мы создаем орган инспекции, который, в частности, будет проводить мониторинг качества и безопасности продуктов питания для школ и детских садов. Испытания планируется организовать в ИЦ "Нижегородиспытания" ЦСМ: здесь создана серьезная инфраструктура контроля качества, есть современное лабораторное оборудование. Мы готовы начать работу в рамках подписанного соглашения", - сказал Денис Миронов.

В региональном министерстве образования отметили, что внедрение подобной практики взаимодействия с ЦСМ позволит вывести питание детей на новый, принципиально качественный уровень. В будущем планируется публиковать данные мониторинга в открытом доступе.