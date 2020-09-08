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Общество

ЛУКОЙЛ подарил кстовским школам ноутбуки

10 сентября 2020 09:11  [67] Общество

Фото: пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтз"

Компания ЛУКОЙЛ подарила кстовским школам ноутбуки. Как сообщили в пресс-службе предприятия, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегорднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень посетил несколько школ и передал цифровую технику руководителям учреждений 8 сентября 2020 года. Вручение прошло в рамках акции, приуроченной к 90-летию Кстовского района.

"Поздравляю вас с началом учебного года! Надеюсь, что эта современная техника поможет оптимизировать процесс получения знаний, и станет хорошим подспорьем и для учителей, и для учеников! В добрый путь!" - сказал Антон Гребень.

В век стремительной цифровизации, а также в возникших условиях пандемии, когда учреждениям пришлось переходить на новый, дистанционный формат работы, такой подарок очень кстати. Не все школы могли себе позволить полноценную работу в связи с отсутствием материальной базы.

"Для нас это очень нужный подарок, ведь часто приходится брать работу домой. Естественно, если это стационарный компьютер, то это невозможно. Ноутбук удобно сложить в сумку, взять с собой и продолжить работу дома", - рассказала заведующая филиалом Большемокринской СШ Наталья Бурдеева.

Кроме того, новые ноутбуки, как отметили педагоги, пригодятся для проведения олимпиад и интерактивных уроков для школьников. Понадобятся мобильные компьютеры и в случае перехода на дистанционное обучение. При этом учителям будет проще готовить новый материал, а заведующим - работать с документами.

Всего в ходе акции новые ноутбуки получили 23 школы Кстовского района.

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