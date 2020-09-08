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Экономика

Банк "Открытие" выручил более 30 млрд рублей от продажи 3,4% акции Polymetal

10 сентября 2020 11:09  [43] Экономика

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Банк "Открытие" продал около 16 млн акций золотодобывающей компании Polymetal, или около 3,4%, по цене 1900 рублей за акцию. Об финансовых результатах сообщили в пресс-службе банка.

В результате сделки валовая выручка банка составит около 30,4 млрд рублей. В результате сделки доля кредитной организации в Polymetal уменьшается до 0,5%.

Сделка совершена с дисконтом 2,7% по отношению к цене акции Polymetal при закрытии основной торговой сессии Московской биржи 8 сентября.

Организаторами сделки выступили Citibank, JP Morgan и UBS.

В июле 2020 года банк "Открытие" продал около 14,2 млн акций Polymetal по цене 1392 рубля за ценную бумагу. Тогда банк сократил свою долю в золотодобывающей компании с 6,89%, до 3,89%.

СПРАВКА:

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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