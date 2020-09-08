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Политика

"Нигилизм по отношению к любым выборам — не лучшая гражданская позиция", - Владислав Атмахов

10 сентября 2020 12:40  [57] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов объяснил, почему важно прийти на избирательные участки в Единый день голосования

"Первостепенная мотивация в пользу того, чтобы идти голосовать, должна быть простой и понятной: от нашего выбора зависит будущее нашего общества. Как говорится, один голос — капля в море, но как будет существовать море без этих "капель"? Именно от нас зависит, чтобы вода в этом море была чистой, не отравленной", - сказал депутат.

"Нигилизм по отношению к любым выборам — не лучшая гражданская позиция. Когда у граждан отсутствует правовое и политическое просвещение, они выбирают тех депутатов, которых потом ругают", - добавил он.

"Во время голосования необходимо строго соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, ведь речь идет о самом главном — здоровье наших граждан. На участке должны присутствовать защитные средства, санитайзеры. Все, кто придет голосовать, должны соблюдать социальную дистанцию. Потому что ковид не дремлет, и нам всем надо беречься", - предупредил Владислав Атмахов.

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