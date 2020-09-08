Как выбрать матрас?

Матрасы - это такой товар, который нельзя выбрать лишь по виду. От правильности выбора этого изделия будет зависеть ваше здоровье. Существует множество различных характеристик матрасов, какие характеристики учитывать при выборе?

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Как выбрать матрас?

Можно выделить несколько параметров, на которые стоит ориентироваться:

Жёсткость

Все матрасы имеют разную степень жесткости. Дело в том, что для конкретного человека нужно выбирать свою жесткость. И дело здесь не только в личном восприятии. Существуют определенные рекомендации, которые стоит соблюдать при выборе этого параметра. Например, детям рекомендуется спать на жёсткой поверхности, поскольку их позвоночник еще не сформировался. Людям пожилого возраста наоборот рекомендуется отдыхать на мягком матрасе, чтобы устранить нагрузку с мышц.

Людям крупного телосложения следует выбирать более жесткий матрас, чем людям с хрупким телосложением. При выборе жесткости нужно проанализировать не только собственные предпочтения, но и свои антропометрические параметры.

Пружинный блок

Матрасы могут иметь следующие виды блоков:

Зависимые блоки пружин. Они соединяются спиралями. При сжатии одной пружины сжимаются и другие. Такие матрасы имеют доступную цену, они простые в эксплуатации. Однако в последнее время их используется реже. Независимые блоки пружин. Здесь каждая из пружин функционирует отдельно. Таким образом, нагрузка на матрас получается равномерной. Такая система считается наиболее эффективной. Беспружинные матрасы. В основе них лежат искусственные, а также натуральные наполнители. Такие матрасы ничуть не хуже пружинных, они более жесткие и ощущения от них несколько другие за счет отсутствия колебания пружин. Тем не менее, такие матрасы идеально подходят для пары, которая отдыхает вместе.

Наполнители

Они могут быть искусственными, а также натуральными. Первые более дорогие, но и более долговечные. К искусственным наполнителям многие относятся скептически, но это зря. Производители способны создавать бюджетные, но при этом качественные модели матрасов, пользующиеся высоким спросом. Современные технологии находятся на высоком уровне, так что позволяют изготавливать искусственные материалы с высокими характеристиками.

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