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Общество

Организацию на Бору оштрафовали за трудоустройство экс-сотрудника таможни

10 сентября 2020 14:41  [29] Общество

Производственный кооператив "Ветровое стекло" на Бору оштрафовали за трудоустройство экс-сотрудника таможни. Как сообщается на Приволжской транспортной прокуратуры, организация и ее руководитель привлечены к административной ответственности за нарушения в сфере противодействия коррупции.

Установлено, что в сентябре 2019 года производственный кооператив заключил трудовой договор с бывшим государственным служащим, ранее работавшим в должности главного государственного таможенного инспектора Дзержинского таможенного поста Нижегородской таможни.

Нижегородской транспортной прокуратурой проведена проверка. Выяснилось, что работодатель не уведомил таможенный орган о трудоустройстве его бывшего сотрудника, что образует состав административного правонарушения.

По постановлению суда штрафы на юридическое лицо и его директора составили 50 и 10 тысяч рублей соответственно.

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