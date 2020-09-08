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Общество

Банк "Открытие" аккредитовал еще два жилых комплекса в Нижнем Новгороде

10 сентября 2020 14:54  [43] Общество

Фото: с сайта андэко.рф

Банк "Открытие" аккредитовал еще два жилых комплекса в Нижнем Новгороде. Аккредитацию банка получили ЖК "Каскад на Менделеева" в Ленинском районе (застройщик – ГК "КАСКАД") и ЖК "Книги" (СЗ "АНДЭКО") по ул.Комарова в Ленинском районе. Покупатели квартир в данных жилых комплексах получили возможность оформить ипотечный кредит в банке "Открытие" по упрощенной процедуре и на льготных условиях, пояснили в пресс-службе банка.

"Статус аккредитованного объекта означает, что кредитная организация уже провела оценку и проверку проекта. Это дает возможность покупателю не собирать пакет документов по объекту залога при подаче заявки на кредит. Таким образом, клиенты экономят время и часть своих затрат на сделку", - отметил управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.

В настоящее время банк "Открытие" предлагает ипотечные кредиты на покупку квартир на этапе строительства непосредственно у застройщика. В рамках "Госпрограммы 2020" действует льготная ставка – 5,99% годовых. Первоначальный взнос от 15% до 80% от стоимости приобретаемой жилплощади (в качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского (семейного) капитала и различных субсидий), максимальная сумма кредита – до 6 млн рублей для регионов, максимальный срок кредитования – до 30 лет, возраст заемщиков от 18 до 70 лет.

Напомним, что банк "Открытие" с 18 августа снизил ставки по базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные условия. В рамках программы "Новостройка" приобрести жилье теперь можно по ставке от 7,3% (при первоначальном взносе от 10 до 80%). Кроме того, банк "Открытие" продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека", которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Обратиться за получением кредита на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Со всеми условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте банка.

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