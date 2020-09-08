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Юрий Долгих пропал на Бору. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".
Он ушел из Борской больницы еще 4 сентября, с тех пор о нем ничего неизвестно. Молодому человеку 28 лет.
Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.
Был одет в светло-серую кофту, синее спортивное трико, обут в коричневые тапочки.
Особые приметы: татуировка на правой кисти.
О местонахождении Юрия Долгих можно сообщить по телефону ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51 или инфоргу поиска Татьяне 8987-753-03-24.
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