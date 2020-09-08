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Общество

Нижегородское котокафе нашло спонсора и теперь не закроется

10 сентября 2020 16:29  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородское котокафе "MURZIK" продолжит свою работу. Об этом сообщается в группе кафе в соцсети ВКонтакте.

"Вчера прямо в "Мурзик" прилетел волшебник, спросил, сколько стоит аренда, и будет ли проект продолжать работать при финансовой поддержке. А потом просто передал сумму, покрывающую месяц аренды нашего помещения. И готов помогать проекту дальше", - говорится в сообщении.

Напомним, что котокафе объявило о своем закрытии в августе. Причиной послужили финансовые проблемы заведения.

Последний месяц сотрудники кафе активно занимались пристраиванием питомцев в добрые руки. В настоящий момент в котокафе остались 10 котов и кошек.

Окончательно закрыться котокафе планировало 14 сентября.

Открытие заведения в Нижнем Новгороде состоялось в 2016 году. Оно работает в формате тайм-кафе, объединяя в себе клуб, арт-пространство и место, в котором кошки живут как дома, а посетители могут прийти к ним в гости. Все питомцы кафе стериализованы, обработаны от блох, глист и приучены к лотку.

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