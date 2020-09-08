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Общество

"ЦУР запущен в самый пик пандемии, именно тогда, когда был необходим больше всего", - Глеб Никитин

10 сентября 2020 16:29  [80] Общество

Нижегородский Центр управления регионом (ЦУР) обработал 12 млн 706 тысяч обращений нижегородцев в апреле-августе 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"ЦУР запущен в самый пик пандемии - именно тогда, когда был необходим больше всего. Жителям как никогда были нужны срочные ответы на многие вопросы. В последние недели тема коронавируса в соцсетях перестала быть самой острой, сейчас в топе более традиционные вопросы: ремонт дорог, вывоз мусора, благоустройство, ЖКХ. Но качество оказания конкретной помощи не должно быть снижено", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

ЦУР – это единая государственная информационная аналитическая система Нижегородской области, которая собирает входящую информацию от жителей из всевозможных источников. Это звонки в службу "112", сообщения на портал обращений граждан "Вам решать", в социальных сетях, а также обращения и заявки работодателей через сервис "Карта жителя Нижегородской области". Нижегородский ЦУР заработал 2 апреля 2020 года.

За пять месяцев более 610 тысяч обращений поступило на горячую линию системы "112", а также 1475 сообщений - через портал по взаимодействию с населением "Вам решать". Через систему "Инцидент-менеджмент" поступило более 21 тысячи сообщений. Большинство сообщений приходит от жителей Нижнего Новгорода, Дзержинска и Арзамаса.

Нижегородская область среди шести первых в стране запустила ЦУР в максимально быстрые сроки. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области развитие цифровой экономики, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.

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