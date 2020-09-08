Нижегородский земельный совет одобрил 19 заявок на выделение участков для инвестпроектов Экономика

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 19 заявок на выделение участков для инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам заседания 10 сентября 2020 года.

В частности, одобрены заявки:

- ООО "Компания БС" на выделение участка под строительство комплекса по производству бумажно-картонной продукции в Дзержинске. Площадь участка – 220 тысяч кв. м. Объем инвестиций – 900 млн рублей. Комплекс планируется построить за пять лет. При этом будет создано 200 рабочих мест.

- ООО "ФПС" - под спортивный учебно-тренировочный комплекс в Дзержинске. Площадь участка - 251,3 тысяч кв. м. На строительство, которое продлится два года, будет направлено 30 млн рублей. Создадут 30 рабочих мест.

- ООО "Гудшелл" - на участок под производственный комплекс по изготовлению технических теплоизоляций в Володарске (площадь участка – 30,7 кв. м, инвестиции - 120 млн рублей, срок строительства – четыре месяца, будет создано 50 рабочих мест).

Также согласована заявка ООО "Сервисный центр DoorHan" на участок под производственно-складской комплекс "Мир модельных конструкций, сборных домов и их частей" в Нижнем Новгороде. Его планируется построить за два года. Площадь участка - 6,9 тысяч кв. м. Планируемый объем инвестиций - 10 млн рублей. В результате появится 10 рабочих мест.

"На сегодняшнем совете мы одобрили выделение участков сразу под целый ряд инвестпроектов с различным объемом инвестиций и направлением деятельности. Несколько одобренных сегодня проектов уже получают поддержку нижегородских органов власти в процессе реализации. Так, в частности, "Гудшелл" - резидент ТОСЭР в Володарске, территории с серьезными налоговыми льготами для инвесторов. А проекты по строительству производственно-складского комплекса компании DoorHan и комплекса по производству бумажно-картонной продукции в Дзержинске "Компании БС" сопровождаются Корпорацией развития Нижегородской области", - рассказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина созданы, в частности, особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.