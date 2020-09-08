Набережная в п.Воскресенском Нижегородской области открылась после благоустройства Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Благоустройство набережной на улице Калинина завершилось в рабочем поселке Воскресенское Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Преображение территории стало возможным благодаря участию в национальном проекте "Жилье и городская среда".

"Целью национального проекта является качественное изменение городской среды не только в крупных городах, но и в деревнях, рабочих поселках и селах. Именно благодаря благоустройству общественных пространств жизнь там становится комфортнее, зачастую именно обновленные объекты дают толчок к дальнейшему развитию данных территорий", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом году в рамках благоустройства в р.п. Воскресенское на набережной было выполнено обустройство пешеходной дорожки с декоративным ограждением, проведено освещение от спуска по лестнице к Ветлуге до фонтана на ул. Пушкина, также оборудованы площадки для торговли, проведения флешмобов и концертов.

"Мы надеемся, что эта набережная станет любимым местом детей и взрослых. У нас появилось место, где можно прогуляться, посидеть, полюбоваться природой и просто отдохнуть от повседневной суеты", – сказал глава местного самоуправления Воскресенского муниципального района Николай Горячев.

Ранее в рамках этого проекта на набережной были установлены уличные тренажеры, детская площадка, воркаут-площадка, в парковой зоне оборудована пешеходная дорожка из брусчатки, проведен ремонт лестницы, ведущая к р. Ветлуге, установлено уличное освещение вокруг фонтана, о видеонаблюдение и Wi-Fi.

Общая сумма средств, направленных на благоустройство общественного пространства в течение трех лет, составила 11 млн рублей.

Глеб Никитин добавил, что в 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется преобразить 129 общественных пространств и больше 120 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов будет направлено 1,5 млрд рублей.

По мнению Глеба Никитина, проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. Он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.