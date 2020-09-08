Компания Uber решила перейти на электромобили

Фирма Uber в 2040 году намерена стать мобильной платформой, которая имеет невысокий уровень выбросов. Она решила целиком перейти на электромобили, а также внести инвестиции в размере 800 млн долларов в поддержку водителей, которые захотят пользоваться таким вариантом транспорта. В этом году фирма сделала такое сообщение. Причиной подобного шага оказалась вирусная пандемия.
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Исполнительный директор фирмы сообщил, что за период карантина чистое небо сменило смог над городами. В разы упала степень загрязнения, мы снова смогли дышать свежим воздухом. Пандемия смогла заставить некоторые города взглянуть по-новому на инфраструктуру, заменить парковки на парки, а также создать пространство для велосипедистов с пешеходами.
Компании Uber также задумалась, какой бы могла оказаться жизнь с меньшим числом транспорта и чистейшим воздухом. Поэтому вместо того, чтобы вернуться к привычному построению бизнеса, фирма Uber решила улучить момент и восстановить внешнюю среду.
В планы фирма включены четыре шага по борьбе с опасными выбросами:
Водители Убер смогут приобрести электромобили, а также оборудование для них со скидкой 50%. Таким образом, компания планирует существенно сократить количество вредных выбросов на планете и уменьшить отрицательные последствия такого загрязнения.
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