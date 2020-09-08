Компания Uber решила перейти на электромобили

Фирма Uber в 2040 году намерена стать мобильной платформой, которая имеет невысокий уровень выбросов. Она решила целиком перейти на электромобили, а также внести инвестиции в размере 800 млн долларов в поддержку водителей, которые захотят пользоваться таким вариантом транспорта. В этом году фирма сделала такое сообщение. Причиной подобного шага оказалась вирусная пандемия.

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Почему компания Uber решила перейти на электромобили?

Исполнительный директор фирмы сообщил, что за период карантина чистое небо сменило смог над городами. В разы упала степень загрязнения, мы снова смогли дышать свежим воздухом. Пандемия смогла заставить некоторые города взглянуть по-новому на инфраструктуру, заменить парковки на парки, а также создать пространство для велосипедистов с пешеходами.

Компании Uber также задумалась, какой бы могла оказаться жизнь с меньшим числом транспорта и чистейшим воздухом. Поэтому вместо того, чтобы вернуться к привычному построению бизнеса, фирма Uber решила улучить момент и восстановить внешнюю среду.

Планы компании

В планы фирма включены четыре шага по борьбе с опасными выбросами:

Введение спецтарифа "убер грин". Пользователи смогут выбирать для поездок гибридные или целиком электрические авто. Фирма уже сумела ввести в действие данный тариф в нескольких городах Америки. К концу текущего года он будет доступен в 65 городах мира. Поездка будет стоить всего на 1 доллар дороже, но это сократит вредные выбросы на 44%. Убер выделит 800 млн долларов на то, чтобы помочь родителям перейти на электрические мобили к 2025 году. Эти деньги будут потрачены на скидки, премии для водителей за поездки на электроавто. Продвижение альтернативного транспорта. Фирма будет делать инвестиции в направлении, которое связано с прокатом скутеров и велосипедов. Также она включит эти предложения в услуги своей фирмы. Убер будет продвигать совместные поездки. Также она планирует развитие партнерства с операторами автобусов. Прозрачность и подотчетность. Это также сделает вклад в зелёную миссию компании.

Водители Убер смогут приобрести электромобили, а также оборудование для них со скидкой 50%. Таким образом, компания планирует существенно сократить количество вредных выбросов на планете и уменьшить отрицательные последствия такого загрязнения.

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