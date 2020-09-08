Глеб Никитин встретился с мини-футбольным клубом "Торпедо", ставшим участником суперлиги Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 10 сентября 2020 года провел встречу с мини-футбольным клубом "Торпедо", который ранее носил название МФК "Оргхим". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"От души поздравляю вас с достойным завершением очень непростого сезона – с участием в полуфинале Кубка России и завоеванием золотых медалей первенства России. Этого события ждали все болельщики клуба "Оргхим", любители спорта, многие нижегородцы", - сказал губернатор.

"Теперь вы будете представлять Нижегородскую область в суперлиге. Для регионального спорта – это историческое событие. Последний раз Нижний Новгород был представлен в элите мужского мини-футбола командой "Крона" два десятилетия назад", - напомнил Глеб Никитин.

Он также сообщил, что в элитный дивизион российского футзала команда входит под новым названием – "Торпедо".

"Общий спортивный бренд призван объединить ведущие клубы региона для дальнейшего развития и движения вперед. "Вперед, "Торпедо!" – исторический призыв горьковских - нижегородских хоккейных болельщиков с 1946 года. Он всегда вдохновлял торпедовцев и помог им стать первой немосковской командой, которая завоевала серебро на чемпионате СССР 1961 года. Уверен, что впереди у вас будет еще немало побед под этим легендарным брендом", - считает губернатор.

В ходе мероприятия были представлены новые логотип и форма клуба.

"Это очень серьезный бренд, который много значит для региона. У нас есть команда, есть резерв, и, уверен, что мы на равных сможем бороться с клубами суперлиги. Настрой боевой. Поставлена задача – для начала выйти в плей-офф турнира", - сказал президент МФК "Торпедо" Николай Ходов.