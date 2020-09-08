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Общество

Прокуратура Нижегородского района пытается запретить деятельность форекс-дилера без лицензии

11 сентября 2020 09:34  [73] Общество

Прокуратура Нижегородского района проверила соблюдение законодательства в Интернете в отношении иностранной организации Richfield Capital Limited. Компания осуществляет брокерскую деятельность и деятельность форекс-дилера на территории России без соответствующей лицензии, выдаваемой Банком России, пояснили в региональной прокуратуре.

При этом в Банк России поступает большое количество обращений граждан, согласно которым Richfield Capital Limited привлекает денежные средства под предлогом инвестирования в торговлю на рынке "Форекс", добавили в прокуратуре. Привлечение потенциальных инвесторов осуществляется посредством телефонной связи, а также последующего дистанционного обслуживания через торговую платформу при консультировании представителями фирмы.

При попытке вывести со счета вложенные деньги связь с клиентами прекращается, и они теряют возможность вернуть вложенные средства. Доступ к торговой платформе открыт для неопределенного круга лиц.

В связи этим прокурором района в суд предъявлено административное исковое заявление о запрете распространения информации, размещенной на сайте организации, которое находится на рассмотрении.

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