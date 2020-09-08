"В ближайшие три дня у каждого нижегородца будет возможность выбрать удобное время для голосования", - Артем Кавинов Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Госдумы Артем Кавинов на своем избирательном участке в Нижегородском районе областного центра стал первым, кто проголосовал сразу после открытия в 8:00. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Он отметил, что уже сегодня у нижегородцев есть возможность поставить себе на гаджете "напоминалку" и не забыть заехать на свой избирательный участок в ближайшие три дня.

"Безусловно, для жителей это удобно. Практически созданы все возможности, чтобы каждый мог исполнить свой гражданский долг и высказать свое мнение по кандидатурам народных избранников. Конечно, большая ответственность на плечах представителей избирательных комиссий, наблюдателей. Очень важно не терять бдительность, быть внимательными, чтобы вся процедура голосования проходила с соблюдением всех норм российских законов", - сказал Кавинов.

Депутат напомнил, что в районах и малых городах график работы избирательных участков может быть другим.

"Многие 11 и 12 сентября работают полдня. В пятницу с 16.00, а в субботу с 8.00. Например, такое расписание в Шарангском районе. Вчера мы смотрели здесь один из избирательных участков. Могу отметить, что в период досрочного голосования со 2 сентября здесь уже сделали свой выбор более 12% избирателей. Но основной поток, конечно, ожидается в эти три дня, особенно в День единого голосования 13 сентября", - рассказал некоторые подробности депутат.

"Выборы масштабные, по их результатам формируются муниципальные команды представительных органов власти. И всем нужно отнестись к этому серьезно. Сейчас на территориях реализуется много больших федеральных проектов, впереди юбилейный год Нижнего Новгорода. И от муниципальных, городских депутатов понадобиться максимальная собранность и включенность во все дела своего района, города. Депутатские команды должны стать настоящими помощниками в планах по развитию каждой территории", - отметил Артем Кавинов.