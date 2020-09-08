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Происшествия

Военный комиссар за взятки оформлял нижегородских призывников в нужные им воинские части

11 сентября 2020 11:16  [141] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено в отношении военного комиссара из Нижегородской области, которого подозревают в распределении призывников за взятки в нужные им воинские части.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах, речь идет о военном комиссаре Ардатовского, Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области.

Следователи полагают, что преступление он совершал в период призывной кампании в мае 2020 года.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием своего служебного положения" (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Максимальным наказанием за это преступление является лишение свободы до шести лет.

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