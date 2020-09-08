Военный комиссар за взятки оформлял нижегородских призывников в нужные им воинские части

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Уголовное дело возбуждено в отношении военного комиссара из Нижегородской области, которого подозревают в распределении призывников за взятки в нужные им воинские части.
Как сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах, речь идет о военном комиссаре Ардатовского, Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области.
Следователи полагают, что преступление он совершал в период призывной кампании в мае 2020 года.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием своего служебного положения" (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Максимальным наказанием за это преступление является лишение свободы до шести лет.
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