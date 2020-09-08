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Общество

Михаил Гриц стал председателем Ленинского районного суда

11 сентября 2020 11:28  [64] Общество

Председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко представил нового председателя Ленинского районного суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Вячеслав Поправко пожелал коллективу суда достижения высоких результатов и профессионального роста.

Михаил Гриц назначен председателем Ленинского районного суда Указом Президента РФ от 9 августа 2020 года №504.

Ранее Михаил Гриц временно исполнял полномочия председателя Нижегородского районного суда.

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