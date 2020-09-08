Кстовские тепловые сети готовы к старту отопительного сезона Общество

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" готовы к старту нового отопительного сезона. Планируется, что подача тепла на объекты социальной сферы будет производиться с 17 сентября, рассказали в пресс-службе компании.

В ходе летней ремонтной кампании на семи центральных тепловых пунктов КТС установлено новое теплообменное оборудование. В городе и районе переложено 4 км трубопроводов тепловых сетей. В числе наиболее крупных работ – замена проблемных и выработавших ресурс участков теплотрасс по бульвару Мира, проспекту Победы, улице Свободы, а также в поселке Селекция. Проведен планово-предупредительный ремонт оборудования всех 28 котельных, 14 центральных и 12 индивидуальных тепловых пунктов КТС.

На объектах КТС в межотопительный период смонтировано 27 узлов индикативного онлайн-учета теплоносителя в дополнение к 45, установленным в 2019 году. Диспетчеризация позволяет существенно снизить потери при транспортировке тепловой энергии и время на устранение возможных повреждений, обеспечить максимально комфортные условия в домах жителей города и района.

Все работы, необходимые для подключения отопления потребителей, к настоящему времени завершены. Оставшаяся часть работ на начало отопительного сезона не повлияет.

"Выполненные в ходе ремонтной кампании работы позволят обеспечить надежное теплоснабжение потребителей и повысить качество поставляемого потребителям ресурса", – отметил технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.