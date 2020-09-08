Директор Нижегородского художественного училища Николай Гущин получил Правительственную премию Общество

Председатель правительства России Михаил Мишустин вручил премию директору Нижегородского художественного училища, народному художнику России Николаю Гущину. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области 11 сентября 2020 года.



Николай Гущин получил Правительственную премию за особый вклад в развитие народных художественных промыслов. Он выступил куратором по ПФО совместного выставочного проекта "Народное искусство России начала XXI века: вызовы времени".

С получением награды Николая Гущина поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Народные художественные промыслы играют огромную роль в жизни Нижегородской области. Это не только продолжение традиций, но и возможность для развития на десятилетия вперед. Награждение Николая Гущина премией Правительства - еще один знак признания высочайшего профессионализма тех, кто занимается этим направлением в регионе. Желаю новых творческих успехов!" - сказал Глеб Никитин.

Вместе с Николаем Гущиным награду получили автор идеи и руководитель проекта, искусствовед, заведующий отделом декоративного и народного искусства Российской академии художеств Александр Греков и художник-ювелир, куратор проекта в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, председатель Дагестанского отделения Союза художников России Курбанали Магомедов.

Выставочный проект реализуется на территории всей России. Его цель – сохранить и популяризировать народные художественные промыслы и народное искусство в современном мире. В 2021 году в Нижнем Новгороде состоится выставка работ Николая Гущина, приуроченная к его 60-летию и 100-летию Нижегородского художественного музея.

СПРАВКА:

Николай Гущин является народным художником РФ, членом Союза художников России, известным мастером хохломской росписи. Он - лауреат премии губернатора Нижегородской области "Душа России", обладатель ордена "Дружбы".

Возглавляет Нижегородское художественное училище с 2011 года.

Работы Николая Гущина находятся в коллекциях многих отечественных музеев, в том числе в Русском музее Санкт-Петербурга, музее-заповеднике "Царицыно" в Москве, Нижегородском государственном художественном музее.